2 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | آخر لقاء مع محاربة السرطان “هناء اسكندر”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

استعادت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اللقاء الأخير للفقيدة “هناء اسكندر” في أبريل الماضي، مع قناة “العربية”، على خلفية نشر صورتها على غلاف مجلة محلية بلا غطاء للرأس، في إطار حملتها لمحاربة مرض السرطان.

وأوضحت هناء خلال اللقاء أنها قررت الموافقة على وضع صورتها في المجلة بهذه الطريقة نزولاً عند رغبة أخيها حمزة ــ رحمه الله ــ، الذي توفي قبل 4 أشهر، وكان مصاباً هو الآخر بالمرض ذاته، وقاد حملة واسعة لمحاربة مرض السرطان بابتسامة.

وبيّنت أن أخاها كان يرى أن على مرضى السرطان الخروج إلى الناس بوضعهم الطبيعي، بدون خوف أو خجل، لافتة إلى أنها ستسعى في تحقيق رغبة أخيها في تأسيس مركز لمحاربة السرطان.

وأصيبت هناء ــ رحمها الله ــ ، التي وافتها المنية أمس الخميس، بمرض السرطان قبل أكثر من 9 أشهر، حيث عانت من مرض “ساركوما السرطان”، وتلقت العلاج الكيماوي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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