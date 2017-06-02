فيديو | الفنان راشد الشمراني يروي قصة طريفة عن طبخه الـ “كبسة” مع شوربة في طبق واحد

(أنحاء) – متابعات : ــ
تحدث الفنان راشد الشمراني عن طبيعة علاقته مع الطبخ، لافتاً إلى قصة طريفة حدثت معه، حينما حاول عمل “الكبسة” لبعض زملائه، فصارت “كبسة” وشوربة في آن واحد.
وقال الشمراني، خلال لقائه في برنامج “هذا أنا” على قناة “روتانا خليجية”، إن علاقته بالمطبخ ضعيفة، لكنه يجيد في بعض الأحيان صناعة طبق “الكبسة”، ومع ذلك فإن لديه ذائقة عالية للطعام.
وأشار إلى أنه حاول عمل “الكبسة” لزملائه خلال دورة تدريبية في المنطقة الشرقية، فقال له أحدهم: “ما شاء الله عليك، قدرت تسوي كبسة وشوربة في صحن واحد”.
#هذا_أنا_راشد_الشمراني
دمجت الكبسة والشوربة في طبق واحد! pic.twitter.com/irLJLXD8BO
— خليجية (@Khalejiatv) June 1, 2017