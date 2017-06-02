2 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | متهور يتجول على حافة أحد الأبراج المجاورة لـ “ساعة مكة”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثّق مقطع فيديو متداول لحظة قيام شاب متهور بالتجول على حافة أحد الأبراج المجاورة لبرج الساعة بمكة المكرمة، مُعرضاً حياته للخطر.

وأظهر المقطع الذي لم يتضح توقيت تصويره، شخصين يجلسان على حافة أحد الأبراج المجاورة لبرج الساعة في مكة، قبل أن يقوم أحدهما بالسير على حافة البرج مُرتدياً “شبشب”، ويتولى الآخر تصويره في مشهد شكل خطورة على حياتهما.

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