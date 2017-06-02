2 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الهلال الأحمر بجدة: نتلقى نحو 20 بلاغاً يومياً عن مشاجرات قبيل الإفطار.. وباحث اجتماعي يعلّق

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة، عبدالله أبو زيد، أنهم يتلقون يومياً حوالي 20 بلاغاً عن مشاجرات قبيل الإفطار في رمضان.

وأوضح أبو زيد أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بجدة تستقبل يومياً خلال الساعتين الأخيرتين قبل الإفطار حوالي 40 بلاغاً نصفها عن مشاجرات.

من جانبه، أوضح الباحث الاجتماعي مسفر آل ذيبان، أن من أسباب ارتفاع أعداد المشاجرات في رمضان وتحديداً قبيل وقت الإفطار، العجلة حيث يكون الصائم عادة متسرعا لقضاء متطلباته منها قبل الأذان، إضافة إلى اضطرابات النوم واختلاف توقيتاته في رمضان، وتغير أوقات تناول الطعام كذلك، والصداع الذي يجعل الشخص يثور لأتفه الأسباب، وفقاً لـ”الوطن”.

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