سلمان العودة يرد على معجبة وهبت نفسها له وطلبته للزواج

(أنحاء) – متابعات : ــ
وضعت مغردة تُدعى هياء العبدالله، الداعية السعودي سلمان العودة، في موقف محرج عندما وهبت نفسها له وطلبته للزواج، ولكن العودة لم يتجاهل طلبها حيث قام بالردّ عليها بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وقال الداعية العودة في ردّه على الفتاة: “أما اسمك فأشهد أنه حبيب إلى قلبي، اللهم زوجها شاباً صالحاً يخاف الله فيها ويسعدها”.
أما اسمك فأشهد أنه حبيب إلى قلبي.. اللهم زوجها شاباً صالحاً يخاف الله فيها ويسعدها https://t.co/tYKJRGEAW7
— سلمان العودة (@salman_alodah) June 1, 2017