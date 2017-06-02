2 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قريبًا.. تجديد إقامة بعض الوافدين في السعودية تتجاوز 20 ألف ريال

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

مع تطبيق رسوم المقابل المالي لمرافقي العمالة الوافدة، بحسب برنامج التوازن المالي لرؤية السعودية 2030، مع بداية شهر يوليو المقبل، أي بعد أقل من شهر سوف تزداد تكاليف تجديد إقامة الموظفين الوافدين الذين يكفلون عوائلهم (زوجة وأبناء).

وينتظر أن تصل تكلفة تجديد إقامة موظف مقيم بإحدى الشركات أو المؤسسات ممن يعول مرافقين (زوجة و3 أبناء، كرقم متوسط لأفراد أسرة غير سعودية)، إلى أكثر من 20 ألف ريال بالنسبة لفئة مرتفعة في تكلفة التأمين الطبي، أو 14700 ريال كفئة متوسطة و11450 ريالاً كفئة أقل، حسب “عين اليوم”.

ومن خلال إجراء حساب تكاليف تجديد إقامة الموظف، هناك تساوي في تكلفة تجديد رخصة العمل ورسوم التجديد لـ 12 شهراً في الجوازات، حيث يتم تسديد 2500 ريال لتجديد رخصة العمل في حال أسفر نطاق الشركة أو المؤسسة عن زيادة مقابل مالي 2400 ريال لكل موظف يُضاف لرسم الـ 100 ريال المعتاد لتجديد الرخصة، ويتم تسديد 650 ريال لتجديد الإقامة لـ 12 شهراً. هذه التكلفة الموحدة يبلغ مجموعها 3150 ريالاً.

وهناك أيضاً رقم ثابت لرسوم المرافقين لأسرة من زوجة و3 أبناء، حيث تبلغ التكلفة للمرافقين الأربعة 400 ريال شهرياً، أي 4800 ريال سنوياً.

تتبقى تكلفة التأمين الطبي للموظف وأسرته، هناك فئة مميزة لكنها أقل من “الفئة الذهبية”، تكلّف مبلغ 12170 ريالاً للفئة المرتفعة، و6750 ريالاً للفئة المتوسطة، و3500 ريال للفئة الأقل (بالنسبة للموظف وعائلة من زوجة و3 أبناء).

وبإضافة تكلفة التأمين إلى جانب رسوم المرافقين والتكلفة الثابتة لتجديد الرخصة ورسوم التجديد لدى الجوزات، يبلغ المجموع للفئة المرتفعة 20120 ريالاً للفئة المرتفعة، و14700 ريال للفئة المتوسطة، و11450 ريالاً للفئة الأقل.

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