2 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد رد فعل علا الفارس بعد معرفة مقلب رامز تحت الأرض

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

فاجأت الإعلامية علا الفارس ضحية الفنان رامز جلال ببرنامج «رامز تحت الأرض» على قناة «إم بي سي مصر»، الجميع برد فعلها عقب اكتشافها حقيقة المقلب.

وجاء رد فعل الإعلامية علا الفارس بطريقة هادئة غريبة، حيث أنها لم تنفعل على الإطلاق ولم توجه السباب أو اللوم للفنان رامز جلال.

وشرعت الإعلامية علا الفارس في الضحك وفي الحديث مع رامز جلال بمجرد أن كشف عن وجهه، وبدأت في سرد تفاصيل تجربتها والمغامرة التي مرت بها خلال المقلب.

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