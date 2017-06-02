2 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»سهير القيسي توضّح حقيقة استقالتها من “إم بي سي”.. وتكشف سبب غيابها عن الشاشة
﻿

سهير القيسي توضّح حقيقة استقالتها من “إم بي سي”.. وتكشف سبب غيابها عن الشاشة

بتاريخ ثقافة وفنون ،شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات : ــ

نفت الإعلامية سهير القيسي استقالتها من مجموعة قنوات “إم بي سي” الفضائية”، مبينةً أنها تقضي حالياً إجازتها الصيفية السنوية ولهذا السبب تغيبت عن الشاشة مؤخراً.

وقالت القيسي أمس الخميس: “كل ما يتم تداوله عن استقالتي من مجموعة إم بي سي غير صحيح وعارٍ عن الصحة، مازلت مع إم بي سي وفي إجازتي الصيفية حالياً.. أي مشروع برامجي مقبل ستكون لمجموعة إم بي سي الأولوية في عرضه”.

ودعت مقدمة الأخبار بقنوات “إم بي سي” و”العربية” إلى تحري الدقة واحترام حقها في إجازة سنوية هادئة بعيداً عن الإشاعات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق