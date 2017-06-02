أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»سهير القيسي توضّح حقيقة استقالتها من “إم بي سي”.. وتكشف سبب غيابها عن الشاشة
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