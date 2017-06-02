2 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الشعلان: السعوديون يستهلكون 9 آلاف طن من الأرز يوميًا.. وحجم الطلب يرتفع نهاية رمضان

بتاريخ اقتصاد

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال أكبر مستوردي الأرز في المملكة إن سكان المملكة يستهلكون يومياً نحو 9 آلاف طن من الأرز خلال شهر رمضان، ما يقدر بنحو 260 ألف طن شهرياً.

وأوضح المورد محمد الشعلان أن الطلب على الارز يرتفع خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق رمضان حيث تصل الكميات المباعة إلى 400 ألف طن، مبيناً أن المستورد هذا العام من الأرز يتراوح بين مليون إلى 1.5 طن بقيمة تقدر بنحو 4.5 مليارات ريال.

وأبان أنه في الأيام الأخيرة من رمضان يرتفع حجم الطلب على الأرز ليصل إلى 60 ألف طن، حيث تقوم الأسر بإخراجه لزكاة الفطر، لافتاً إلى إن الهند تعد أكثر الدول الموردة الأرز للمملكة، حسب “الوطن”.

وكانت الجمارك السعودية سجلت أعلى معدل استيراد للأرز خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت رمضان، مبينة أن حجم المستور بلغ 334 ألف طن، وهو بذلك يأتي في المرتبة الثالثة من الواردات الغذائية بعد لحوم الدواجن والسكر.

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