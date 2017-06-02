أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»الشعلان: السعوديون يستهلكون 9 آلاف طن من الأرز يوميًا.. وحجم الطلب يرتفع نهاية رمضان
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