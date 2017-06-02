2 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: استقالة مجلس إدارة الأهلي.. ورحيل عبدالشافي وسعد الأمير

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات : ــ

نقلت مصادر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد المرزوقي تقدم باستقالته، وأنه تم اتخاذ القرار بشكل نهائي أمس الخميس، ويجري إعداد الترتيبات النهائية للاستقالة واللمسات المكملة للإدارة الجديدة.

يأتي ذلك عقب تصريح لرمز الأهلي خالد بن عبدالله أول أمس الأربعاء، طالب فيه المجلس بتحديد موقفه عاجلاً بالاستمرار أو الاستقالة من أجل سرعة وضع البرنامج الإعدادي للفريق.

وأضافت المصادر أنه سيتم اختيار إدارة جديدة برئاسة الأمير فهد بن خالد بالتزكية لمدة أربعة أعوام مقبلة، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية المقرر خلال الفترة المقبلة، حسب “الرياض”.

وأشارت إلى أن الأهلي سيستغني عن لاعبي الفريق، المصري محمد عبدالشافي، والعراقي سعد الأمير.

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