2 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“كنبة” تتسبب في وفاة أربعة أشخاص في المجاردة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

لقي أربعة أشخاص حتفهم قبل فجر اليوم الجمعة في حادث مروري بطريق ثربان بمحافظة المجاردة، وأصيب أربعة آخرين بينهم طفلة بإصابات بليغة نقلوا على إثرها لمستشفى المجاردة العام.

وجاءت تفاصيل الحادث إثر تصادم مركبتين الأولى من نوع كامري والأخرى من نوع هايلوكس وجهاً لوجه، حيث تفاجأ قائد المركبة الكامري بوجود قطعة كنب ملقاة في وسط الشارع، وأثناء محاولته تفادي الارتطام بها انحرفت به المركبة لتصطدم بمركبة أخرى من نوع هايلوكس، وباشر الحادث مكتب شرطة ثربان وفرقة الدفاع المدني والهلال الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد الشهري أن عمليات المنطقه تلقت بلاغاً عن حادث مروري على طريق المجاردة نتج عنه أربع إصابات وأربع وفيات، وقد باشرت الفرق الإسعافية الحادث، وتم نقل جميع الإصابات عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى المجاردة، حسب “الرياض”.

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