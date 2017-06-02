2 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التنمية الاجتماعية” تودع 442 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 38 ألف أسرة عن شهر رمضان

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر رمضان المبارك لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت نحو 442 مليون ريال، لأكثر من 38.5 ألف أسرة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأوضح الدكتور الشافي أن الوزارة تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، ومعظمهم من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.

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