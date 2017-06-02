2 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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دراسة حديثة : الرضاعة الطبيعية تحمي من سرطان الرحم

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكدت دراسة طبية حديثة أن النساء اللواتي يرضعن طفلا واحدا على الأقل، تتراجع بينهن مخاطر الإصابة بسرطان الرحم.

وقامت الدراسة التي أجريت في “معهد البحوث الطبية كيمر بيرجوفر” بتحليل بيانات أكثر من 26.000 امرأة أنجبت طفلا واحدا على الأقل، بالإضافة إلى ما يقرب من 9000 امرأة تعانى من سرطان الرحم.

وتوصلت الدراسة إلى أن النساء اللاتي أرضعن أطفالهن لفترات طويلة، تراجع بينهم بنسبة 11% مخاطر الإصابة بسرطان الرحم، بالمقارنة بنحو 5% بين النساء اللاتي أرضعن أطفالهن لفترات قصيرة.

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