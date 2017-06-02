شاهد الأحياء القديمة بجدة .. مظاهر رمضانية متعددة

(أنحاء) – متابعات : ــ
تنفرد محافظة جدة بعدد من المظاهر الرمضانية مع إطلالة الشهر الفضيل، فلا تجد موضع قدم سواءً في الأحياء القديمة أو الأسواق الشعبية إلا وتحكي قصة وذكريات الاحتفاء بمقدم هذا الشهر بداية بتزيين الشوارع ومروراً بتجهيز الجلسات التي يرتادها كبار السن وانتهاءً بنصب المراجيح وانتشار بسطات المأكولات الشعبية .
وعايشت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” تلك المظاهر، راصدة الحركة الشرائية وحرص الأهالي على جلب أصناف عدة من المأكولات والمشروبات التي تتزين بها المائدة الرمضانية في مقدمتها السمبوسة, والشوربة , والكبدة ، والمقلقل ، ورؤس المندي , والخبز البر , واللقيميات , وغيرها من الأكلات التي تشتهر بها جدة .
كما تنتشر البسطات في مختلف أسواق وطرقات جدة حاملة معها مزيجاً من أعمال الأسر المنتجة سواءً المأكولات التي يقومون بإعدادها في منازلهم، وتشهد إقبالاً منقطع النظير من الأهالي أو المشغولات الحرفية البسيطة التي يتخذون من شهر رمضان وسيلة وموسماً لتسويقها, التي تتميز بأسعار منخفضة وجودة عالية .
في حين تنشط في شهر الخير مؤسسات الدولة الخيرية, لتشارك ببرامجها المتنوعة بدءاً بتنظيم المحاضرات التوعوية الدينية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع, ومروراً بإعانة الفقراء ومد يد العون لهم عبر سلال غذائية متنوعة في منافسة تحبذ الإقبال على الخير وبذل المعروف من أجل البحث عن الأجر والتعرض لنفحات هذا الشهر الكريم .
كما تعيش محافظة جدة ومتنزهاتها أجواءً مغايرة في شهر رمضان عن بقية أشهر السنة وذلك بتناول وجبة الإفطار والسحور بصحبة العائلة في هذه المتنزهات ، في حين تعد المخيمات الرمضانية المتنوعة جزء من هذه المعايشة الروحانية لشهر رمضان , إذ خصصت تلك المخيمات لإفطار الصائمين الذين يمثلون جنسيات عدة , ما يعكس صورة واقعية للإسلام بصفته دين الرحمة والبذل والعطاء .