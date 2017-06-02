2 يونيو 2017 مـ / موافق 7 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اللحن الذي لحنّه طلال مداح في المنام!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

يقول طلال مداح أنه حين يلحّن عادة فإن اللحن قد يستغرق منه دقائق معدودة ولو كان معقّداً وقد يستغرق شهوراً طويلة ولو انتهى لحناً بسيطاً غير متكلّف. في ما يلي سأسرد لكم قصصاً تتعلق بكيف يلحن طلال أغانيه:

لم يكن متبقٍّ على الحفل سوى ٣ أيام، وكان طلال مداح مطالباً بتقديم أغنية جديدة في الحفل الذي يقام على مسرح التلفزيون السعودي أيام كان السعوديون يقدّرون الفنون والموسيقى، لكن طلال كان فاقداً للإلهام والرغبة في التلحين عوضاً على أنه بدأ يشعر بالتوتر والقلق الشديدين كلما اقترب موعد الحفل مما صعّب عليه عملية التلحين أكثر وأكثر. كان النصّ الذي بين يديه لصديقه لطفي زيني والذي يقول فيه:

يا زمن صبرك شوية

الهوى ماله قرار

والليالي الحلوة جاية

بعد طول الانتظار

وكان طلال يقلب النص بين يديه تارة ويمسك بعوده تارةً أخرى علّ اللحن يبدأ بالظهور ولكن دون فائدة. يقول طلال من شدة تفكيري بالنص واللحن والحفل تعبت وغفوت دون أن أشعر، وقبل الدخول في النوم العميق إذا بي أستمع لبداية أغنية يا زمن صبرك وأنا أغنيها برتم معين، فاستيقظت فوراً وأمسكت بالعود واكتمل اللحن خلال دقائق! وفعلاً غنى طلال هذه الأغنية على المسرح وكان خلفه أصدقاءه لطفي زيني وحمزة شيرة ويسلم بن علي يصفقون مع رتم الأغنية السريع وهم مبتسمون فرحون بلحن صديقهم الذي نجح آنذاك أيما نجاح، ولا زالت الأغنية تغنى حتى اليوم بعد ولادتها ب ٥٠ عاماً لتصبح أغنية مصنّفة من تراث الحجاز الفني .. وعلى ذكر سيرة التراث .. طلبت نشوى الرويني من طلال مداح قبل وفاته بعشرون يوماً أن يغني لها أغنية من التراث فقال إختاري أي أغنية من أغانيّ، فجميعها أصبحت تراثاً .. أنا التراث!

أما عن واحدة من الأغاني التي استعصت على طلال مداح فقد كانت الأغنية الشهيرة (الحبيب المطاوع)، فرغم سلاسة اللحن وسهولته يقول طلال أنه استغرق منه ٦ أشهر كاملة ليظهر للعلن، وغنّاه طلال في أسطوانة وعشرات الحفلات والجلسات الخاصة وكأنه ينتقم من الأغنية انتقاماً على المجهود الذي أخذته منه، الأغنية تتحدث عن حبيب مسالم جداً ومستعد للعيش مع حبيبته تحت أي ظرف، يقول طلال في أحد مقاطعها:

عساك تسلم حبيبي

وتعيش لي ما حييت

أقضّي عمري بقربك

في (عشّ) ولا في بيت

وكانت هذه ثاني مرة يرد فيها لفظ (عش) في أغاني طلال بعد أن ورد في الأغنية الرائعة (أنا وانت لنا قصّة) والتي كتبها الشاعر الرصين خالد زارع .. اقتطع لكم منها هذا المقطع وأنهي المقال بعد أن أنصحكم بسماعها:

أنا وانت لنا قصّة .. تبيّن يوم ما عرفتك

وكيف قلبي خفق .. ساعة ما كلمتك

ومشيت في درب طويل .. ما اعرف نهايته فين

وكنت احلم (بعشّ) جميل .. يجمعنا سوى الاثنين

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