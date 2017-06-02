2 يونيو 2017 مـ / موافق 8 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التجارة”: منح مكافأة 25% من قيمة الغرامة للمبلغين عن حالات الغش التجاري

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الجمعة، أنها ستقوم بمنح كل من يقوم بالتبليغ عن حالات الغش التجاري مكافأة قدرها 25% من قيمة الغرامة بعد صدور حكم قضائي.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالرحمن حسين، أن كل منتج تم تغييره أو العبث به مما يفقده قيمته المادية، وكل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وكل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك هو غش تجاري.

وكانت وزارة التجارة قد طرحت استبيانا للمواطنين حول القيمة المستحقة كمكافأة تشجيعية بعد صدور الحكم القضائي بالغرامة، وصوتت الأغلبية لمنح المُبلغ 25 % من قيمة الغرامة.

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