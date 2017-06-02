2 يونيو 2017 مـ / موافق 8 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بوتين: روسيا لم تبرم اتفاقيات سرية مع فريق ترامب

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة مزاعم وجود اتفاق سري بين موسكو ودونالد ترامب قبل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة بأنها “مجرد هستيريا”.

وقال بوتين عندما سئل عن اتفاق محتمل بين ترامب وموسكو “لم يكن هناك شيء ملموس على الإطلاق .إنها مجرد هستيريا”.

واتهم بوتين خلال كلمة أمام منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي الولايات المتحدة بالقيام “بتدخل فج ومنهجي في الشؤون الروسية منذ سنوات كثيرة”.

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