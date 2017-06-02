2 يونيو 2017 مـ / موافق 8 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الممثلة السعودية “وجنات”: أبيع الكبدة منذ أكثر من 3 عقود.. وربيت وعلّمت أبنائي منها

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت الممثلة السعودية وجنات الرهبيني التي ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تبيع الكبدة بحي البلد في المدينة التاريخية بجدة، أنها درجت على ذلك منذ 32 عاماً.

وأوضحت أن الكثيرين يقبلون على الشراء منها لمعرفتهم بنوعية الكبدة التي تقدمها لكونها تجلبها بنفسها طازجة من المسلخ، لافتة إلى أنها مارست هذا العمل إلى جانب عملها في التمثيل لتلبية متطلبات تربية وتعليم أبنائها الذين يدرس أصغرهم حالياً بالخارج ضمن البعثة على حساب الدولة.

كما أشارت إلى أنها كانت تمتلك محلاً قرب مبنى الجوازات في الكندرة، لافتة إلى أنها تعرضت خلال فترة عملها بالكندرة لمضايقات من قبل “الهيئة” التي حاولت إقفال محلها عدة مرات عدة، غير أن أمير منطقة مكة المكرمة حينها الأمير ماجد كان يقف بجانبها حيث استخرج لها بطاقة عدم تعرض، كفلت لها ممارسة عملها بشرف، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

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