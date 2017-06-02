أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»شرطة الرياض تطيح بلصوص ظهروا بمقطع متداول يسرقون السيارات في وضح النهار | فيديو
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | مسؤول بريطاني يتحدث عن أجواء رمضان من...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- سجل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سامويل مقطع فيديو
-
تعرّف على حقيقة “مقطع الوافد المسيء”..قديم وه...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعادت توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بالتحقيق مع وافد عربي ظهر
-
فيديو | حريق بمطعم شعبي شهير شرق العاصمة الري...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم (الجمعة)، مقاطع لحريق في مقهى ومطعم شهير
-
فيديو وصور | خادم الحرمين يستقبل الشيخ محمد ب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة) الشيخ محمد بن زايد