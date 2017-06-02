2 يونيو 2017 مـ / موافق 8 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حريق بمطعم شعبي شهير شرق العاصمة الرياض

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم (الجمعة)، مقاطع لحريق في مقهى ومطعم شهير بتقديم المأكولات الشعبية يقع شرق مدينة الرياض.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة تصاعد أعمدة الدخان من المطعم، في حين تواجدت فرق الدفاع المدني في الموقع للسيطرة على الحريق.

ولم يُعرف حجم الأضرار التي أحدثها الحريق في مبنى المطعم، أو حجم الخسائر التي تسبب بها.

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