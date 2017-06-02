2 يونيو 2017 مـ / موافق 8 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرّف على حقيقة “مقطع الوافد المسيء”..قديم وهذا سبب عودته للواجهة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعادت توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بالتحقيق مع وافد عربي ظهر في مقطع وهو يتلفظ بألفاظ مسيئة قصة المقطع إلى الواجهة، حيث تبين بالبحث أن المقطع قديم ويعود إلى العام الماضي.

وكانت شرطة الرياض قد أعلنت في فبراير 2016 أنها أحالت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بائعاً في مهرجان الجنادرية صوّر مقطع فيديو ووجّه فيه عبارات قذف بذيئة.

وأكدت الشرطة في حينه أن الوافد أحيل لهيئة التحقيق بعدما قبضت عليه إدارة التحريات والبحث الجنائي بعد تداول المقطع الذي أعيد نشره هذه الأيام مرة أخرى، وصدرت توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة بالتحقيق مع الوافد وتطبيق الأنظمة بحقه.

كما أدت إعادة نشر المقطع إلى صدور قرار محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بإيقاف التعامل والتعاقد مع أي فعالية تخص الوافد الذي يعمل حالياً في شركة لتنظيم الفعاليات، ونص قرار محافظ جدة على أن تعليق التعامل مع الوافد سيستمر حتى الانتهاء من التحقيقات.

يُذكر أن إعادة نشر المقطع وتداوله جاءت عقب ظهور الوافد في توقيع اتفاقيات مع محافظة جدة لإقامة فعاليات تشرف عليها المحافظة؛ وهو ما أثار حفيظة النشطاء، متعجبين من التعاقد مع شخص يسيء لأبناء الوطن ويقذف بأبشع الألفاظ ويتم تكريمه بجعله مسؤولًا عن إقامة أنشطة وفعاليات.

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