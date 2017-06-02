2 يونيو 2017 مـ / موافق 8 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مسؤول بريطاني يتحدث عن أجواء رمضان من حي البجيري بالدرعية

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

سجل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سامويل مقطع فيديو من حي البحيري التراثي في الدرعية يتحدث فيه عن الأجواء الرمضانية.

وأكد سامويل أن غير المسلمين يستمتعون بالأجواء الجميلة لشهر رمضان، لافتاً إلى ارتياحه للتواجد في حي البجيري، وإعجابه بالأجواء الجميلة بالتزامن مع موعد أذان الفجر في مدينة الرياض.

يذكر أن وزارة الخارجية البريطانية أطلقت وسما يحمل عنوان رمضان بعيون بريطانية يتناول تقارير وفيديوهات من المنطقة في شهر رمضان المبارك.

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