فيديو | مسؤول بريطاني يتحدث عن أجواء رمضان من حي البجيري بالدرعية

(أنحاء) – متابعات :-
سجل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سامويل مقطع فيديو من حي البحيري التراثي في الدرعية يتحدث فيه عن الأجواء الرمضانية.
وأكد سامويل أن غير المسلمين يستمتعون بالأجواء الجميلة لشهر رمضان، لافتاً إلى ارتياحه للتواجد في حي البجيري، وإعجابه بالأجواء الجميلة بالتزامن مع موعد أذان الفجر في مدينة الرياض.
يذكر أن وزارة الخارجية البريطانية أطلقت وسما يحمل عنوان رمضان بعيون بريطانية يتناول تقارير وفيديوهات من المنطقة في شهر رمضان المبارك.
#الدرعية عند صلاة #الفجر … أجواء #رمضان غير. #رمضان_بعيون_بريطانية @UKinSaudiArabia #السعودية pic.twitter.com/d4xviviflv
— Edwin Samuel (@EdSamuelFCO) May 31, 2017
أدعو جميع متابعينا إلى متابعة مختلف التقارير والفيديوهات حول #رمضان والمسلمين في الشرق الأوسط وبريطانيا عبر هاشتاغ #رمضان_بعيون_بريطانية pic.twitter.com/Kw9UFf5VAe
— Edwin Samuel (@EdSamuelFCO) May 30, 2017