أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»كويتي يفقد 16 ألف ريال وأغراضا شخصية في ميقات المدينة.. وهكذا عثر عليها
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