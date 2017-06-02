3 يونيو 2017 مـ / موافق 8 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كويتي يفقد 16 ألف ريال وأغراضا شخصية في ميقات المدينة.. وهكذا عثر عليها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

استعاد مواطن خليجي نقوده ومتعلقاته الشخصية بعدما فقدها في ميقات ذي الحليفة (أبيار علي) عندما مرّ به للإحرام بالعمرة في طريقه لمكة المكرمة.

وقال المواطن زيد الخباز كويتي الجنسية إن المبلغ الذي فُقد مع أغراضه الشخصية يصل لستة عشر ألف ريال بالإضافة إلى أغراض شخصية أخرى، مؤكداً أنه فقد الأمل تماماً في العثور عليها، خصوصاً أن الميقات كان شديد الازدحام.

وأضاف، في تغريدات على حسابه بـ”تويتر”، أنه عندما وصل إلى مكة المكرمة وقبل أن ينزل إلى الفندق، أخبر سائق السيارة الذي أوصله لمكة بقصة فقدانه لأغراضه ونقوده، فبادر السائق بالاتصال بأخيه المقيم في المدينة المنورة، والذي بدوره ذهب إلى قسم الأمانات بالميقات وسأل عن المبلغ والأغراض، فوجدها كاملة ولم يُنقص منها ريال واحد.

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