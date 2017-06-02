فيديو | الأمير نواف بن سعد يرد على مطالبة “رئيس النصر” بحكام أجانب.. ويعلق على مباراة “سيدني”

ماذا قال نواف بن سعد عن نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال و سيدني الاسترالي ؟#مجموعة_إنسان#نواف_بن_سعد_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/MifyB1SPh0

— #مجموعة_انسان (@me_mbc) June 1, 2017