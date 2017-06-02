فيديو | الأمير نواف بن سعد يرد على مطالبة “رئيس النصر” بحكام أجانب.. ويعلق على مباراة “سيدني”

(أنحاء) – متابعات :-
قال الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، إنه لا يتدخل في مباريات منافسين لا يكون فريقه طرف فيها، وذلك تعليقا على فيديو قديم طالب فيه رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي، رئيس الهلال بطلب حكام أجانب في “دوري جميل”.
جاء ذلك خلال استضافة رئيس الهلال في برنامج “مجموعة إنسان” أمس الجمعة على قناة “إم بي سي”، ليعلق على تصريح للأمير فيصل بن تركي بمطالبة الهلال باستقدام حكام أجانب.
وأضاف انه لا يذكر انه ذكر اسم النصر في اي تصريحات وليس له علاقة بها، مشيرا إلى أنه لا يعلم لماذا طالب رئيس النصر بحكام أجانب في مباراة لا يكون هو طرف فيها.
وحول مباراة الهلال وسيدني في نهائي كأس آسيا العام الماضي التي خسرها الهلال بالتعادل السلبي على ارضه وأمام جماهيره قال الأمير نواف بن سعد إن هذه المباراة مزعجة جداً لأن ما حدث فيها من ظلم تحكيمي صريح كأن هناك أمر بالا يأخذ الهلال البطولة.
ماذا قال نواف بن سعد عن نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال و سيدني الاسترالي ؟#مجموعة_إنسان#نواف_بن_سعد_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/MifyB1SPh0
— #مجموعة_انسان (@me_mbc) June 1, 2017