3 يونيو 2017 مـ / موافق 8 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس الزمالك: “كهربا” مستمر مع الفريق.. ولن يتم بيعه أو إعارته

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات :-

قال رئيس نادي الزمالك المصري مرتضي منصور، أن محمود عبد المنعم (كهربا) مستمر مع النادي ولن يتم بيعه أو إعارته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الزمالك في تصريحاته للصحفيين اليوم الجمعة، أنه عقد جلسة مع (كهربا) خلال الساعات الماضية تم الاتفاق خلالها على استمرار اللاعب بالزمالك، ورفض كافة العروض المقدمة للاعب سواء من الأندية العربية أو الأوروبية.

وأكد مرتضى أن الإبقاء على (كهربا) جاء لحاجة الفريق لمجهوداته خلال الفترة المقبلة، التي تشهد منافسة الزمالك على كأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية للأندية.

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته مؤكداً أن (كهربا) سيبدأ في الانتظام مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تجهيزه فنيا وبدنيا، حسب “الرياض”.

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