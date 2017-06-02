3 يونيو 2017 مـ / موافق 8 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الفنان ناصر القصبي يتناول إرهاب “العوامية” ويواجه شخصية طائفية في “سيلفي”

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات :-

وجّه الفنان ناصر القصبي عدة رسائل حول العمليات التي تشهدها محافظة القطيف من حين لآخر خلال دوره الدرامي بحلقة “السوسة” في الجزء الثالث من “سيلفي”، مقدماً خلالها صورة وطنية لرجل دين بعمامة سوداء يرفض وجود أي عمليات إرهابية بوطنه.

وواجه القصبي خلال الحلقة الفنان صلاح الملا، الذي جسّد دور الشخصية الطائفية التي تعمل لصالح جهات خارجية وتقوم بتجنيد الشباب للقيام بأعمال إرهابية في مدينة العوامية بمحافظة القطيف، فيما يستخدم القصبي أسلوباً مثقفاً في التعامل مع الموقف ومحاولة الانتصار على الأفكار المتطرفة للشخص الطائفي.

وحرص القصبي خلال دوره الدرامي التأكيد على وحدة الوطن بكل طوائفه وعدم وجود فرق بين أبنائه بمختلف عقائدهم وتوجهاتهم.

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