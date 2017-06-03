أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»مواصفات النظارة الشمسية للأطفال
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو وصور | الصين تنتهي من إنشاء أكبر مزرعة ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تعاني الصين من تفاقم مشكلة التلوث والضباب الدخاني الذي تسبب فيه انبعاثات الكربون الكثيفة
-
أطباء يقللون من الضجة التي صاحبت فيديو “الرضي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قلَّل علماء وأطباء من الضجة الكبيرة التي صاحبت فيديو الرضيعة التي مشت على قدميها
-
فيديو توعوي يحذر كبار السن ومرضى القلب والسكر...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- حذرت وزارة الصحة كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض القلب والكلى وارتفاع نسبة السكر في
-
دراسة حديثة : الرضاعة الطبيعية تحمي من سرطان ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أكدت دراسة طبية حديثة أن النساء اللواتي يرضعن طفلا واحدا على الأقل، تتراجع