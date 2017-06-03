3 يونيو 2017 مـ / موافق 8 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الدفاع المدني يغلق منشأتين ويضبط 47 مخالفة لاشتراطات السلامة بالمدينة المنورة

بتاريخ أنحاء الوطن

المدينة المنورة – واس :-

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عن ضبط 47 مخالفة لاشتراطات السلامة من خلال الجولات الميدانية التي تنفذها ضمن خطة الإشراف الوقائي خلال شهر رمضان المبارك وإحالة جميع المنشآت المخالفة إلى اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات السلامة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن فرق الإشراف الوقائي نفذت جولات ميدانية شملت 240 منشآه في مختلف الأنشطة منذ بداية شهر رمضان المبارك بالمنطقة المركزية للتأكد من التزامها واستيفائها لجميع اشتراطات السلامة، كما تقرر إغلاق منشأتين بعدما تم رصد مخالفات جسيمة تمثل خطورة على سلامة المعتمرين وزوار المدينة خلال الشهر الكريم.

وأكد الجهني استمرار جولات متابعة اشتراطات السلامة وضبط أي مخالفات بها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، والإزالة الفورية لأي مخالفات تمثل خطرً على سلامة زوار المسجد النبوي الشريف بالإضافة إلى تنفيذ خطة لتوعية الزوار من المعتمرين والقائمين على خدماتهم في دور الإيواء والأسواق وتنظيم عدد من المحاضرات التوعوية واستخدام الدوائر التليفزيونية المغلقة في بث عدد من الرسائل التوعوية باشتراطات السلامة.

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