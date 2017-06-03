3 يونيو 2017 مـ / موافق 8 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بدء العملية الكبرى لاستعادة الرقة من “داعش” خلال أيام

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قال الناطق باسم «وحدات حماية الشعب الكردية» السورية نوري محمود اليوم (السبت)، إن عملية للقوات السورية المدعومة من الولايات المتحدة لاستعادة الرقة من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) ستبدأ في «الأيام القليلة المقبلة» بعد التقدم إلى مشارف المدية.

وتشن الهجوم «قوات سورية الديموقراطية» وهي تحالف يضم قوات كردية ومسلحين عرباً يدعمه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم«داعش».

وقال محمود: «القوات وصلت إلى مشارف المدينة والعملية الكبرى سوف تبدأ خلال…الأيام القليلة المقبلة».

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