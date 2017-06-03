3 يونيو 2017 مـ / موافق 8 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خالد الفيصل يوجه بإخلاء المسعى بكامل أدواره للمعتمرين

بتاريخ أنحاء الوطن

مكة المكرمة – واس :-

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بإخلاء المسعى بكامل أدواره للمعتمرين طيلة شهر رمضان المبارك، حرصاً من سموه على خدمة ضيوف الرحمن كي يؤدوا شعائرهم بيسر وسهولة.

وقد شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تنفيذ توجيه سموه ، وذلك في البدء بإخلاء المسعى وتهيئته للساعين، وتهيب بالمصلين التوجه إلى الأماكن المخصصة في المسجد الحرام وساحاته، مؤكدة أن أدوار المسعى الخمس مهيئة لأداء شعيرة السعي ووفرت لها أحدث أنظمة التكييف والتهوية ووزعت برادات مياه زمزم، كما خصصت مسارات لذوي الحاجات الخاصة وكبار السن بعيداً عن الزحام.

وأشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، بحرص واهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة مكة المكرمة الحثيثة ووقوفه شخصياً وتوجيهاته المباشرة بكل ما فيه من تقديم أرقى الخدمات بالمسجد الحرام وتوفير جميع السبل المريحة لقاصدي الكرام.

وتوجه الشيخ السديس والخزيم بالدعاء لسموه بالتوفيق والسداد وأن يجزيه خير الجزاء على حرصه واهتمامه البالغ بما يحقق مصلحة المعتمرين والزائرين بالمسجد الحرام، سائلين الله أن يجعله في ميزان حسناته وأن يديم على هذه البلاد المباركة عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها.

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