3 يونيو 2017 مـ / موافق 8 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مشهد مؤثر.. مسن يساعد شاب معاق على الطواف ويبكي بسبب دعائه له

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر تفاعل مقيم باكستاني كبير في السن مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال دفع كرسيه المتحرك، ومساعدته على أداء الطواف.

وأظهر المقطع إصرار المقيم الباكستاني على دفع كرسي الشاب، بعدما أدرك أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لينهال الشاب عليه بعبارات الدعاء، فتنهمر حينها دموع الرجل المسن.

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