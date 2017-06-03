3 يونيو 2017 مـ / موافق 8 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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والدة محاربة السرطان “هناء إسكندر” تكشف عن حلم ابنتها قبل وفاتها.. ومشروع تخرجها من الهندسة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قالت نوشين أحمد، والدة ضحايا مرض السرطان هناء وحمزة اسكندر، إن ابنتها كانت تحلم ببناء مركز اجتماعي متخصص لمرضى السرطان يحمل اسم “مركز حمزة”.

وأوضحت أنها حلمت بإكمال إجراءات الموافقة الرسمية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لافتتاح المركز الذي أطلقت عليه اسم اخيها الذي فارق الحياة قبل عدة أشهر.

وأبانت نوشين أن مشروع تخرج “هناء” كمهندسة من جامعة “الحكمة” كان عبارة عن تصميم لهذا المركز، مشيرة إلى إنها سعت لأن يرى النور قريباً حتى يخدم مرضي السرطان اجتماعياً، من خلال تواجد المصابين وأسرهم لتبادل التجارب وبث روح الأمل فيهم، وفقاً لـ “الرياض”.

يشار إلى أن هناء اسكندر (24 عاماً)، توفيت بعد معاناة من “ساركوما السرطان”، ولحقت بشقيقها “حمزة” الذي توفي قبلها بأشهر قليلة متأثراً بالمرض ذاته، وهو نوع نادر جداً ينتشر بين الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين (15-35) عاماً.

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