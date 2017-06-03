3 يونيو 2017 مـ / موافق 9 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إصابة 16 شخصاً في مضاربة جماعية بسبب خلاف عائلي بالباحة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

تسببت مضاربة جماعية بين عدة أقارب بسبب خلاف عائلي في وقوع 16 إصابة متفرقة بالباحة، نقلت حالتان منها للمستشفى لتلقي العلاج.

ووقعت المضاربة الجماعية، مساء يوم أمس (الجمعة) في مركز نخال بمحافظة القرى في منطقة الباحة.

وكانت فرق إسعافية من الهلال الأحمر قد باشرت الموقع، وأسعفت معظم المصابين في الموقع ونقلت اثنين للمستشفى أحدهما تعرض لإصابة بليغة، كما باشرت الشرطة تحقيقاتها في الحادث.

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