صور | أمير مكة يتلقى لوحة تذكارية من لاعب النادي الاهلي عمر السومة

(أنحاء) – متابعات :-
أهدى لاعب النادي الأهلي عمر السومة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لوحة تذكارية، وذلك في إفطار الأهالي بمنزل الأمير اليوم (السبت) بجدة.
وقال السومة عبر حسابه في “تويتر”: “تشرفت اليوم بحضور مأدبة الإفطار مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شكراً لسموكم ولاطمئنانكم وسؤالكم عن إصابتي حفظكم الله وأدام عزكم وعافيتكم”.
يذكر أن السومة خضع مؤخراً لجراحة ناجحة في الركبة، على يد الطبيب البلجيكي، بيتر دوخ، في العاصمة القطرية الدوحة، بأكاديمية أسباير وتكللت بالنجاح.