4 يونيو 2017 مـ / موافق 9 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الأمير سعود بن فهد يلقن إحدى المسلمات الجدد الشهادة عبر الهاتف

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العنود الخيرية، وهو يلقن إحدى المسلمات الجدد الشهادة عبر الهاتف.

وأظهر الفيديو الأمير سعود ممسكاً بهاتفه، في حفل خيري، وعلى وجهه ابتسامة وهو يتواصل مع سيدة ويلقنها الشهادة وهي ترددها خلفه، قبل أن يتحدث معها باللغة الإنجليزية ويبارك لها دخولها الإسلام ويدعو لها بالتوفيق والثبات.

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