صور | رسمياً.. الهلال يوقع مع مختار فلاتة براتب 3.5 مليون ريال سنويا

(أنحاء) – متابعات :-
أعلن نادي الهلال، مساء أمس السبت، تعاقده مع اللاعب مختار فلاتة، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بدءا من الموسم الرياضي المقبل 2017/2018 براتب سنوي يبلغ 3.5 مليون ريال سنويا.
حيث وقع مجلس إدارة الهلال برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد، مع اللاعب وذلك بعد أن أتم مجلس إدارة الهلال إجراءات تسجيله في كشوفات النادي.
والتقى رئيس نادي الهلال بفلاتة مساء أمس في مكتب رئيس النادي بمبنى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن ناصر الإداري في مقر النادي بحضور مدير الاحتراف بالنادي تركي المسند والمستشار القانوني للاعب فهد بارباع.