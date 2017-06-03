اختراق حساب “أحمد العرفج” بتويتر بسبب “صحوة” وعدنان إبراهيم

(أنحاء) – جدة : ــ
تمكن فريق يُطلِق على نفسه “فريق الحلم السئ” من اختراق حساب عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج على تويتر، وبث تغريدات مسيئة لشخص العرفج، وذلك على إثر عدد من الحلقات من برنامج “صحوة” في موسمه الرمضاني الثاني.
وادعى المخترق أن سبب الاختراق هو تطاول العرفج على الدين بصحبة المفكر الدكتور “عدنان إبراهيم” عبر حلقات برنامج “صحوة” الذي يبث يومياً في رمضان على قناة روتانا خليجية في الخامسة والنصف.
وحتى كتابة هذا الخبر، لا يزال الحساب مخترقاً، في حين أنه تم إطلاق حملة مؤخراً ضد العرفج بتويتر عبر هاشتاق يطالب بإيقافه بسبب حديث عن الموسيقى ببرنامج صحوة، بين عامل المعرفة حينها أنه فُهم خطأً.