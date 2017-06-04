4 يونيو 2017 مـ / موافق 9 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ايميل العتيبة المخترق يدعم المملكة وتوجهاتها.. ويغضب إيران وقطر

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات : ــ

قالت المتحدثة باسم السفارة الإماراتية في واشنطن إن قراصنة مجهولين تمكنوا من قرصنة البريد الإلكتروني الخاص بالسفير الإماراتي هناك في حسابه على موقع “هوتميل”.

وذكرت المتحدثة في تصريحات صحفية أن القراصنة استولوا على وثائق للسفير يوسف العتيبة وقاموا بتسريبها.

من جانبه أكد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني أن كل ما ينشر من تسريبات مزعومة لوثائق مسروقة من إيميل سفير الإمارات يوسف العتيبة “يمثلني “وهو محل فخر لكل مواطن سعودي وإماراتي، مضيفا أن الوثائق المسربة تدل على أن سفير الإمارات هو سفير السعودية ويدعم مصالحها وتوجهاتها ويقف ضد الحملات الشرسة عليها، مؤكدا أنه دائما ما يثبت أبناء الشيخ زايد أن من مسلمات السياسة الإماراتية المصير المشترك مع إخوانهم بالسعودية.

وبيّنت التفاصيل المسربة دعم دولة الإمارات الشقيقة للمملكة في رؤية 2030، ولم يكن مستغربًا أن تؤكد البيانات المسربة هذا الموقف الموحد والأخوي.

وتسبب الموقف الموحد الذي كشفته البيانات في حالة من الغضب لدى الصحافة القطرية والإيرانية، فالأولى استغلت أذرعها الإعلامية والصحفية لمحاولة تشويه الإمارات ووزير خارجيتها، خاصةً وأن الإيميل بيّن مدى دعم الإمارات لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حملته الخارجية لمواجهة إيران وقطر.

هذا وتصدّر هاشتاق #ايميل_العتيبة_يمثلني ترند شبكة تويتر ليلة السبت، ويأتي الهاشتاق كرد فعل على التقارير التي نشرتها الجزيرة القطرية والعالم الإيرانية لتحريف أقوال السفير يوسف العتيبة.

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