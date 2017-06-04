4 يونيو 2017 مـ / موافق 9 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عقاب للمجتمع

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

لا اعرف تفاصيل التفاصيل عن القضايا البشرية، وأسال الله للجميع الصلاح والستر، ولكن أعرف أن هناك نماج مجتمعية رصيدها من الجرائم مرتفع جدا، ولا أعرف المنظور الشرعي لمثل هذه النماذج ذات السوابق المتعددة ، ولكن أعرف أن التساهل مع هذه العينات مجرد عقاب للمجتمع فلا يكاد المجتمع التخلص من مثل هذه العينات ومخاطرها المتعددة حتى يجد القيود والأسوار قد اعادتهم من جديد لذات المجتمع الذي اشتكى منهم كثيرا.

سمعت عن سوابق لبعض الأشخاص تصل إلى سبعة عشر سابقة أو تسعة عشر سابقة كلها جرائم تصل لحد الحرابة ، ومع هذا يعودون للحياة العامة بعد كل محكومية أخطر من ذي قبل، ويستمرون في غيهم يعمهون لحين القاء القبض عليهم في قضية جديدة ومن ثم صدور حكم جديد بالسجن فترة معينة، ثم يعود لنفس الدائرة ونفس الممارسات لحين الوقوع مرة أخرى.

بعض الطغاة الذين مروا على عصور الأمم التي خلت من قبلنا أصدروا تشريعات وقوانين وضعية ، يخلصون فيها البلاد والعباد من شرور مثل هؤلاء أصحاب الجرائم المتتالية، وبعض الأمم لا تتخلص من مثل هؤلاء المجرمين، بل وتتخلص من الذين يمتهنون الحياة على انها أكل ومرعى وقلة صنعة ممن يأكلون وينامون ولا يقدمون أي عمل لذاتهم ولا لمجتمعهم وبالتالي وجودهم الرقمي مجرد زيادة عدد بالسالب على احصائيات المجتمع.

لا أطالب بمدينة افلاطون الفاضلة، لا أطالب بتشريعات الطغاة، ولا أطالب بعزل المجرمين والمهمشين والسلبيين  ،فلا اجتهاد بوجود النص في شريعتنا السمحة، ولكن نطالب بوضع دراسة دقيقة لمخرجات السجون تضمن عدم معاقبة المجتمع بعودة بعض النماذج للحياة الاجتماعية قبل التأكد من  صلاح أمرهم.

همسه

في الدول الأوربية يعاقبون السائق المخالف مرة أو مرتين، ثم يسحبون رخصته، ويحمون المجتمع من شروره، أما صاحب السوابق الفظيعة لدينا فيعود للمجتمع من أوسع الأبواب …. لماذا نعاقب المجتمع بأصحاب السوابق؟ ومتى نطبق بحقهم الأشغال الشاقة ؟

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