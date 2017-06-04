4 يونيو 2017 مـ / موافق 9 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الموت لقطر والعزاء لإيران

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

وبدأت شرارة الخبث والجُبْن والخيانة من اللئيمة التي تمتلك قناة التهجّم على خليجنا العربي ودائماً تتمادى وتتخطى مخزياتها وأكاذيبها ولكن هذه المرّة لن نطفئ هذه الشرارة التي صوّرت لنا مشاهد مسيئة لدولة المملكة العربية السعودية.

الشعب السعودي عندما رأى هذه المخزية الكبرى من دولة قطر وهي التي إستعانت بأم الخبائث؛ إيران التطرّف إيران الإرهاب، حرّك جميع مواقع التواصل بالهجوم على هذه الدولتان الإجرامية التي تريد تفرقة عروبتنا.

يا دولة قطر:

إنتبهي جيّداً أنك تعدّيت الخط الأحمر لمملكتنا!

يا دولة إيران:

 إحذري قول سمو ولي عهدنا محمد بن نايف

صمّام الأمن والأمان؟

“لو تجرأت إيران بإطلاق رصاصة واحدة على السعودية، فسيذكر الناس أن هناك مدينة كان اسمها طهران”.

نحن نعيش تحت قيادة عربية إسلامية تحالفية وعندما أستضاف مولانا ومليكنا سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله رئيس أمريكا دولاند ترامب في القمة العربية الإسلامية الأمريكية الكبرى التي أقيمت في الرياض وشاركت حوالي 53 دولة أكّد دولاند ترامب أنه سوف يبيد إسم (التطرف والإرهاب) هنا معنى السلام الحقيقي معنى التكاتف والتلاحم والتآزر والترابط العربي المشترك مع دولة عظمى كأمريكا لإبادة وإزاحة التطرّف والإرهاب إلى مزبلة التاريخ، ولكن إيران لازالت تراوغ وتتمادى وتعبث في الدول العربية بشيطانها الصهيوني وأيضاً دولة قطر كانت مستخبِّيَّة وهي من أثارت كل هذا الضجيج بقناتها قناة الخزي عندما قامت بنشر صور مسيئة للسعودية والمضحك أن وكالة الأنباء القطرية نفت كل ذلك وكان حسابها مخترق حسب تصريحها! يادولة قطر يا دولة إيران هذه الخطط والألعاب ليس من محورنا أحذروا قبل أن يعلن الموعد ويطلق عليكم (الموت لقطر والعزاء لإيران.

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