14 سبتمبر 2017 مـ / موافق 23 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الحكومة القطرية تخفض الرواتب 35% .. تعرّف على الفئات المشمولة بخفض الرواتب
﻿

الحكومة القطرية تخفض الرواتب 35% .. تعرّف على الفئات المشمولة بخفض الرواتب

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – خضراء الزبيدي : ــ

في خطوة غير مسبوقة ، أعلنت الحكومة القطرية أنها بصدد خفض مستحقات الجنود القطريين ابتداءً من الشهر القادم بنسبة 35% بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وشمل التخفيض أيضا مستحقات ومكافأة طلاب الكليات التابعة للمؤسسة العسكرية وأفراد الخدمة الوطنية وذلك بحسب “رويترز”.

وعبر تويتر ، سخر المغردون من القرار عبر هاشتاق #خفض_مستحقات_الجنود_القطريين والذي اعتلى قائمة الترند، في الوقت الذي كان الأولى على الحكومة أن تتخلى عن “المرتزقة” الإرهابيين الذين تظلهم.

وكان الريال القطري قد هبط لأدنى مستوياته بعد المقاطعة التي تشهدها قطر حاليا فيما اوقفت عدد من المؤسسات المالية التعامل به ، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تضييقا أكبر على دولة قطر من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب .

قد ترغب أيضًا بقراءة

تعليقان

  1. زائير بتاريخ

    فتح باب على نفسه ….
    يريد دفع فاتورة الجيش التركي على حساب جنود البلد.
    وهذه من ضمن الاخفاقات التي لم يحسب حسابها .
    لكم الله يا ابرياء شعب قطر

    رد
    • عبدالله المري بتاريخ

      هههههههه كلام غير صحيح انا قطري والرواتب مثل ما أهي ماتغير شي والريال القطري نفس الشي والحمدلله الخير واجد وأي خبر يطلع تاكدو منه قبل ماتصدقونه الكذب هالأيام واجد

      رد

إضافة تعليق