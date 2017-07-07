أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الحكومة القطرية تخفض الرواتب 35% .. تعرّف على الفئات المشمولة بخفض الرواتب
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فتح باب على نفسه ….
يريد دفع فاتورة الجيش التركي على حساب جنود البلد.
وهذه من ضمن الاخفاقات التي لم يحسب حسابها .
لكم الله يا ابرياء شعب قطر
هههههههه كلام غير صحيح انا قطري والرواتب مثل ما أهي ماتغير شي والريال القطري نفس الشي والحمدلله الخير واجد وأي خبر يطلع تاكدو منه قبل ماتصدقونه الكذب هالأيام واجد