أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»سكان حي الرمال بلا مركز صحي وينتظرون الفرج من وزارة الصحة
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اتمنى ان تفتحوا عندنا مركز صحي فنحن نتعب اذا مرض احد اطفالنا اما ان نذهب الى مستوصفات اهليه او مستشفى محمد بن عبد العزيز معروف انهم دايمآ زحمه الرجاء النظر في حالنا فعدد السكان في الحي كثير ولابد من مركز صحي