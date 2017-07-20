3 أغسطس 2017 مـ / موافق 11 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سكان حي الرمال بلا مركز صحي وينتظرون الفرج من وزارة الصحة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – الرياض : ــ

تفاجأ سكان حي الرمال في مدينة الرياض بأغلاق. المركز الصحي الذي كانوا ينتظرون الفرج من خلاله ، حيث بعد ٣ سنوات من الترقب بأفتتاح المركز ، استيقظ سكان الحي على خيبة أمل جديدة ، حيث نقلت عدد من السيارات الأثاث ،الذي تم استئجاره على حساب الدولة ، وتم ابلاغ سكان الحي بأقفال المركز وتسليم المبنى لصاحبه.

ويبدأ حي الرمال من طريق الشيخ جابر شرقاً وحتى طريق الثمامة غرباً نهاية بمطار الملك خالد ، ويتجاوز عدد سكانه  ٢٠٠ الف نسمة ، وبالرغم من عدد السكان الكبير ، إلا أنه لا يوجد لديهم مركز صحي خاص بهم ، مما يضطرهم للذهاب للمراكز الاهلية على حسابهم ، دون مراعاة وزارة الصحة والمسؤلين.

ويناشد سكان الحي عبر صحيفة أنحاء ولاة الأمر والقيادات العليا بالتدخل والتحقيق فيمن تسبب في أقفال المركز الذي كان ينتظر السكان افتتاحه بفارغ الصبر منذ عام 1435 ، كما يطالبون وزير الصحة أن يتخذ مبدأ العدل والإنصاف ، ويأمر بإعادة ماتم نقله من أثاث المركز وأن يتم تشغيله بأقصى سرعة.

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تعليق واحد

  1. امنيه بتاريخ

    اتمنى ان تفتحوا عندنا مركز صحي فنحن نتعب اذا مرض احد اطفالنا اما ان نذهب الى مستوصفات اهليه او مستشفى محمد بن عبد العزيز معروف انهم دايمآ زحمه الرجاء النظر في حالنا فعدد السكان في الحي كثير ولابد من مركز صحي

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