16 سبتمبر 2017 مـ / موافق 26 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صراعات المذاهب (الطائفية)

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

حصدت كثير من الدول العربية حروباً بدأت بسبب إختلاف الأديان والمذاهب، كانت بدايتها شرارة فتنة، ولم تتوقف هذه الفتنة حتى اليوم، وهي تسفك وتدمر وتحرق دون رحمة، بل وبأسم الدين، الذي شوهه البعض وغلف لغاية السلطة والمال، فلعبوا على وتر إختلاف المذاهب و الطائفية، ليزرعوا الفتن بين الشعوب، فتقتتل ويسهل تقسيم الأوطان حينها، وعندما نعود لنرى من فعلوا هذه الأفعال، نجدهم يعيشون في رغد من العيش، وارصدتهم بالملايين، وصيفهم بجنان الغرب، الذين لطالما كفروهم ونفرونا منهم، وحرموا علينا السفر إلى بلادهم. ولم ينتهوا إلى هذا الحد، بل تجدهم كالخلايا النائمة المتفرعة تحت كل حجر يختبؤوا فيه، ليبثوا سمومهم بين الناس، وفي كثير من برامج التواصل الإجتماعي تجد هنالك حسابات مسيسة ومسيرة على بث الطائفية، و تدعوا للتناحر بين الناس، بأسم الدين، وكل غايتها زرع بذرة شر بهذا البلد الطاهر، لكي يعم فيها الخراب كما عم في غيرها من بلدان الدول العربية، حتى صارت بيئة خصبة للمليشيات الإرهابية، والاحزاب المتشددة والجماعات المتطرفة، وانتشر القتل والتفجير والسرقة في بلدانهم، وعم فيها الدمار  ….  ولنا بسوريا خير مثال، فقبل أن تطالها الفتنة فيما مضى من الزمن، وعندما استعمرت فرنسا بلاد الشام، كان فيها اليهودي والنصراني والمسلم السني والشيعي؛ وكانو متعايشين بسلام، بل وبينهم تصاهر ونسب، حتى وقفوا ضد الاستعمار الفرنسي جميعاً، إلى أن حررو بلدهم من ذلك الاستعمار.

ولتفادي أغلب الانتهاكات العرقية والمذهبية التي قد تحصل، يجب أن توجد الحكومات العربية حلاً سريعاً للطائفية وأربابها، بتعزيز التعايش ونشر ثقافة قبول الاخر أياً كان مذهبه ومنهجه، وفتح باب الحوار بين المجتمعات، ومحاربة الإقصى والتعدي على الاخر، ومخالفة ومعاقبة كل من يحاول بث الطائفية بين الناس، ولنعلم أن دين الاسلام دين محبة وسلام، ويجب أن نتفق بأن الله خلقنا مختلفين من كل عرق ٍ وملةٍ ولون، لحكمةٍ ما، والأهم أن الله لم يحصر الجنة لاحد.

فليكن ديننا التعايش بسلام، ونكون يداً واحدةً في هذا البلد العظيم، الذي هو قبلة المسلمين بكل مذاهبهم، ولنزرع الخير والسلام والمحبة، ونتفق على أن الله واحد، وأن الدين واحد، والوطن واحد، ومن فرقته الطائفة والقبيلة، جمعه الله وحب الوطن .

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تعليق واحد

  1. حسين الحارثي بتاريخ

    كلام سليم وفي الصميم (ولتفادي أغلب الانتهاكات العرقية والمذهبية التي قد تحصل، يجب أن توجد الحكومات العربية حلاً سريعاً للطائفية وأربابها، بتعزيز التعايش ونشر ثقافة قبول الاخر أياً كان مذهبه ومنهجه،)

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