أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»عضو شورى يطالب بإيقاف استقدام العمالة.. ورفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين بالقطاع الخاص لـ6 آلاف ريال
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