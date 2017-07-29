3 أغسطس 2017 مـ / موافق 11 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الباحث عيد اليحيى: لم نرى شعبا يسخر من بلده مثل ما يفعل السعوديون

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

انتقد الباحث السعودي عيد اليحيى بعض المواطنين الذين يسافرون خارج المملكة ويتندرون ويسخرون على وطنهم عند مقارنته بغيره من البلدان التي يسافرون إليها.

وظهر الباحث عيد اليحيى إحدى حلقات برنامجه على خطى العرب وهو يقبل شجرة قائلاً: ” إن هذه الطلحة أهم من أي مكان في العالم”.

وتابع: ” إن البعض عندما يذهب للخارج، ومن ثم يبدأ في السخرية من وطنه”، مؤكداً أنه لم ير شعبا يسخر من بلده مثل ما يسخر السعوديون من بلدهم.

وأردف اليحيى: “أنه لولا فضل الله عليهم ثم وطنهم لما ارتدى بعض المواطنين اللباس الفاخر ولا استأجروا فيلا غالية ولا السيارات الفارهة”.

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تعليق واحد

  1. مواطن بلا بيت بتاريخ

    الشعب السعودي شعب ساخر بطبعه
    و الارض هذي ما ينخاف عليها لا من شعبها ولا من غيره وهذا وعد ابراهيم .
    ريح بالك بس غير لون الثوب اللي انت لابسه . والا والله لاكون اول الساخرين .

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