أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | الباحث عيد اليحيى: لم نرى شعبا يسخر من بلده مثل ما يفعل السعوديون
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الشعب السعودي شعب ساخر بطبعه
و الارض هذي ما ينخاف عليها لا من شعبها ولا من غيره وهذا وعد ابراهيم .
ريح بالك بس غير لون الثوب اللي انت لابسه . والا والله لاكون اول الساخرين .