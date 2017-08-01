3 أغسطس 2017 مـ / موافق 11 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مشروع البحر الأحمر سيمنح التأشيرات للسياح عبر الإنترنت.. وأنظمته تختلف عن الأنظمة المطبقة بالمملكة
﻿

مشروع البحر الأحمر سيمنح التأشيرات للسياح عبر الإنترنت.. وأنظمته تختلف عن الأنظمة المطبقة بالمملكة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، إطلاق مشروع سياح عالمي تحت مسمى “مشروع البحر الأحمر”، ليكون بمثابة واجهة سياحية بارزة تستقطب السياح من داخل وخارج المملكة.

وأوضح الدليل الإرشادي للمشروع أن الزوار من أغلب الجنسيات سيتمكنون من الحصول على تأشيرة الدخول عبر الإنترنت أو عند وصولهم إلى مشروع البحر الأحمر باعتباره منطقة خاصة، مؤكداً أنه سيكون بإمكان الزوار الدخول والخروج منه بكل سهولة ويسر.

وأبان أن القواعد والأنظمة التي ستحكم هذه المنطقة ستختلف عن تلك التي تطبقها المملكة.

ويستهدف المشروع منافسة أفضل المنتجعات عالمياً، من خلال جذب الزوار الذين يطمحون لأعلى مستويات الجودة وخوض تجارب لا مثيل لها بأفضل مستوى الخدمات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

تعليق واحد

إضافة تعليق