3 أغسطس 2017 مـ / موافق 11 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“دراجون أكروبات” بالرياض لمدة شهر.. عروض دراجات نارية وألعاب خفة وعروض هوائية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ترعى هيئة الترفيه بدءا من اليوم (الأربعاء) فعالية “دراجون أكروبات” العالمية في مدينة الرياض، والتي تضم عددا من الأنشطة المختلفة والمتنوعة.

وتأتي الفعالية التي ترعاها الهيئة ضمن فعاليات مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، وتستمر لمدة شهر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتحتوي فعالية “دراجون أكروبات” على سلسلة من الأنشطة الاستثنائية المتمثلة في الأكروبات الروسي والأفريقي، والعرض العالمي للدراجات النارية، وألعاب الخفة، والعروض الهوائية والألعاب الأكروباتية الثلاثية وغيرها من العروض.

وأوضحت أن العروض ستكون بواقع عرضين يومياً، يبدأ أولهما الساعة 7 مساءً ويبدأ العرض الثاني الساعة 10 مساءً، وتستمر العروض لمدة ساعتين، وسيكون الحضور متاحا للعائلات.

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