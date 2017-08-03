3 أغسطس 2017 مـ / موافق 11 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصدر بـ “السياحة” يكشف ملامح التأشيرة السياحية للأجانب المتوقع إطلاقها قريباً

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ذكرت مصادر بالهيئة العامة للسياحة والتراث عن بعض ملامح مبادرة التأشيرة السياحية التي تم الإعلان عنها مسبقاً ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030، والمتوقع البدء في إصدارها بداية من العام القادم.

وأوضحت أن الدول التي سوف تتمكن من الحصول على التأشيرة السياحية السعودية هي 64 دولة فقط، حيث تتميز تلك الدول بدخل عالٍ للفرد، وأبرزها الدول الأوروبية وأمريكا وكندا واليابان وماليزيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وتتيح التأشيرة لحاملها الدخول إلى المملكة فقط، حيث إن التأشيرة لا تمكّن حاملها من الدخول لكافة دول الخليج، كما هو نموذج تأشيرة “شينغن” لدول أوروبا، ولذلك لن يتمكن حامل التأشيرة السياحية إلى المملكة من السفر إلى دول الخليج المجاورة.

يُذكر أن هذه التأشيرة تأتي كجزء من خطط برنامج التحول الوطني 2020 التي من شأنها زيادة مداخيل الاقتصاد والترويج للوجهات والمقومات السياحية الطبيعية والتراثية والأثرية والثقافية، حيث تساهم في تحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

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