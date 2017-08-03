3 أغسطس 2017 مـ / موافق 11 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تتقدم بشكوى لمجلس الأمن بشأن تجارب إيران الصاروخية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قالت بعثة الولايات المتحدة الامريكية لدى الامم المتحدة اليوم : إن مبعوثة أمريكا لدى الأمم المتحدة “نيكي هيلي” سلمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن نيابة عن بلادها وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تقريراً يثبت بأن إيران اتخذت “خطوة تهديدية واستفزازية” من خلال تجربة صاروخ قادر على إرسال أقمار صناعية إلى مدار حول الأرض وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق في الأمر.

ووصفت الدول الأربع التجربة الصاروخية الإيرانية في 27 من يوليو بأنها لا تتسق مع قرار أصدره مجلس الأمن في 2015. في تقرير قدم إلى لجنة عقوبات إيران التابعة لمجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش .

وطلبت الدول الأربع من جوتيريش أن يرفع تقريراً وافياً وشاملًا بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الإطلاق الفضائي” إلى مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا.

وقالت بعثة الولايات المتحدة : إن الدول الأربعة شرحت في تقريرها للامين العام أن التكنولوجيا الضرورية لتصور وتصنيع وإطلاق مركبات للفضاء ترتبط بشكل وثيق بالصواريخ الباليستية خاصة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات .
وشدد التقرير على أن التجربة الإيرانية تمثل خطوة تهديدية واستفزازية من إيران. ويتعارض مع قرار الأمم المتحدة ويسهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

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