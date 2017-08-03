3 أغسطس 2017 مـ / موافق 11 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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في قضية استثنائية بمحاكم الرياض.. أم تطالب بحق حضانة طفليها وتستلمهما خلال ساعات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ألزمت محكمة الأحوال الشخصية بالرياض مواطنا بتسليم طفليه لطليقته، وذلك بعد دعوى تقدمت ضده في قضية تُعد الأولى من نوعها، نظراً لسرعة البت فيها خلال ساعات قليلة من رفع الدعوى.

في تفاصيل القضية، طالب المحامي وكيل المدعية في الدعوى التي رفعها بمنح موكلته حق حضانة طفليها اللذين يبلغ أحدهما ٣ أعوام، والآخر رضيع لم يبلغ العامين.

وعلى الفور، أبلغت المحكمة المدعى عليه (والد الطفلين) وألزمته بالحضور للمحكمة، وأصدر القاضي حكما يلزمه بتسليم الطفلين لوالدتهما، ورُفعت القضية بعد ذلك مباشرة إلى محكمة التنفيذ بواسطة المحامي وكيل الأم، وصدر من محكمة التنفيذ مباشرة حكم بإجبار الأب على تسليم الطفلين لأمهما.

ونظراً لأن الحكم كان مشمولاً بالنفاذ المعجل، أرسلت المحكمة خطاباً لشرطة الحيّ الذي يسكن فيه والد الطفلين، وأبلغت المحكمة الشرطة بضرورة إلزامه بالحضور لتسليمهما وتنفيذ الحكم القضائي، وقبل أن تصل الساعة الثانية بعد ظهر اليوم نفسه تسلمت الأم طفليها.

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